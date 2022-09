Andrea: l'Italiano è tuo!

Chiamatela... campionessa. Da Castano sul gradino più alto del podio. La vittoria conquistata con l'impegno, il lavoro, la passione e la concentrazione. Andrea Giliberti (di 'Giliberti Team') ce l'ha fatta: prima al campionato italiano autocross MSP, formula driver. Un risultato straordinario. Un traguardo fantastico, che arriva addirittura con una gara d'anticipo rispetto al termine della stagione e reso ancora più eccezionale dal fatto che la castanese è alla sua prima stagione da pilota.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!