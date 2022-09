Sparatoria a Turbigo: un morto

Gli spari in pieno centro, un uomo morto e altri due ricoverati in ospedale. È successo ieri sera (16 settembre) a Turbigo.

Gli spari in pieno centro, un uomo morto e altri due ricoverati in ospedale. È successo ieri sera (16 settembre) a Turbigo. Da quanto si è saputo, tutto è avvenuto in via Allea e i protagonisti della vicenda sarebbero di origine albanese. Forse per qualche parola di troppo, un uomo ha estratto una pistola e ha fatto fuoco contro un connazionale, che soccorso è però morto in ospedale. Un altro colpo, invece, ha ferito un’altra delle persone presenti, anche lei portata al pronto soccorso, ma non in pericolo di vita. Con gli amici della vittima che hanno aggredito l’uomo armato e lo hanno picchiato (anche per lui è stato necessario il trasporto in ospedale). Sul posto sono immediatamente intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, i carabinieri di Legnano, di Castano Primo e di Busto Garolfo e i rilievi sono andati avanti fin quasi alle 4 di questa mattina. In giornata sono attesi ulteriori particolari emersi durante le prime fasi dell’indagine.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!