Gazebo... senza bandiere e manifesti?

Fratelli d'Italia scrivere al Prefetto per la decisione del Comune di Cuggiono di "vietare l'uso di manifesti, bandiere e quant'altro faccia riferimento al partito politico" al gazebo elettorale.

A Cuggiono, in provincia di Milano, Fratelli d'Italia ha chiesto l’autorizzazione a posizionare un gazebo in piazza; il Comune ha autorizzato, ma vietando l'uso di manifesti, bandiere e quant'altro faccia riferimento al partito politico, bloccando di fatto la nostra attività.

"Se non fosse che è indicativo di come la burocrazia in Italia non fa più ridere ma deve cominciare a far paura, avrei liquidato la faccenda con una risata", dichiara Sandro Sisler, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per la provincia di Milano.

"Delle due l'una, o non c'è capacità amministrativa in chi ricopre ruoli così delicati nelle nostre amministrazioni, o c'è la deliberata volontà di non garantire il diritto alla propaganda politica, che è costituzionalmente garantito. Non ci compete saperlo, ma di certo ci compete il diritto a fare propaganda elettorale. Per questo abbiamo formulato istanza urgente al Prefetto perché intervenga", conclude Sisler.

