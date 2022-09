A Robecchetto con Induno riprendono le 'Colazioni all’Alda Merini', la biblioteca comunale, in via Novara 11.

A Robecchetto con Induno riprendono le 'Colazioni all’Alda Merini', la biblioteca comunale, in via Novara 11. È quanto comunica il sindaco Giorgio Braga aggiungendo che "Sabato 17 settembre alle 10 si inizierà con le letture di Kamishibai rivolte a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. È un antico metodo giapponese di raccontare le storie attraverso la carta, delle tavole stampate". In occasione di questo evento, organizzato in collaborazione con l’associazione 'Amici della Biblioteca', sarà possibile per i partecipanti prenotare una colazione completa al costo di 3 euro, attraverso l’indirizzo:

amicibibliotecarobecchetto [at] gmail [dot] com. Inoltre, sempre in biblioteca, giovedì 29 settembre alle 21, riprenderanno anche gli incontri del Gruppo di Lettura. Il percorso sarà dedicato agli autori russi e in programma per il 29 'La signora con il cagnolino' di Anton Cechov.

