Vanzaghello verso la transizione digitale

Il Comune di Vanzaghello pronto alla Transizione Digitale con i 330.307,00 euro del PNRR. Si tratta di cinque importanti bandi Ministeriali, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la transizione digitale dei Comuni, per rendere la Pubblica Amministrazione locale protagonista nell’attivazione di nuovi servizi online per i cittadini. E Vanzaghello è stato tra i primi in Italia a presentare le domande di finanziamento al Ministero, riuscendo così ad assicurarsi l’aggiudicazione per tutti i progetti presentati, di cui tre hanno già ottenuto il decretuffici, nei prossimi 12 mesi tutta la struttura comunale sarà impegnata nel realizzare questi nuovi progetti che assicureranno ai cittadini servizi ancora più innovativi per un Comune moderno, efficiente e pronto ad affrontare le nuove sfide.

