'CAPitolo 20025': artisti e autori nel parco della biblioteca

Si annuncia una giornata partecipata quella di sabato 17 settembre nel parco della biblioteca 'Augusto Marinoni'. 'CAPitolo 20025', la giornata dedicata agli scrittori e agli artisti del territorio vedrà, infatti, una nutrita partecipazione; trentaquattro autori esporranno le proprie opere, dalle 10 alle 20, nel parco, mentre una trentina di scrittori daranno vita al talk animato dalla giornalista Laura Defendi a partire dalle 17. Al termine del talk, alle 19.30, si terrà il concerto de “I trii malnatt”, che si esibiranno in un repertorio di canzoni milanesi che spazia da Giovanni D’Anzi a Giorgio Gaber a Enzo Iannacci.

"Nel ricco programma estivo della nostra biblioteca abbiamo voluto dare spazio e valorizzare i lavori di chi, nel nostro territorio, ha pubblicato recentemente libri o realizza opere di arte visuale - spiega l’assessore alla Cultura, Guido Bragato. - L’alto numero di adesioni ricevute dimostra la bontà di questa intuizione e ci fa supporre che CAPitolo 20025 sarà un’altra bella giornata di aggregazione attorno a contenuti culturali; una giornata che concorre a fare Bibliocomunità". Nel parco della biblioteca sarà disponibile, per chi nel pubblico volesse cimentarsi al pianoforte, lo strumento elettronico presente in biblioteca. La fine della manifestazione è prevista alle 21.

