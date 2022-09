Interventi di riqualificazione energetica

Sul piatto vi è un importo di 150.744,70 euro. L'Amministrazione comunale di Arluno retta dal sindaco Moreno Agolli ha deciso di procedere a una serie di interventi per migliorare la resa energetica del palazzo Municipale.

Sul piatto vi è un importo di 150.744,70 euro. L'Amministrazione comunale di Arluno retta dal sindaco Moreno Agolli ha deciso di procedere a una serie di interventi per migliorare la resa energetica del palazzo Municipale. "I lavori - si legge nella relazione - riguardano il progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, più precisamente la sostituzione degli infissi esterni dell'edificio sede del comune". Gli obiettivi dell'operazione corrono lungo cinque direttrici precise: "Ci si propone - spiega ancora la relazione - la riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, quella delle dispersioni energetiche attraverso un'adeguata ottimizzazione della progettazione degli infissi esterni, il miglioramento della trasmittanza media dell'involucro edilizio, quello della classe energetica e l'ottenimento degli incentivi conto termico 2.0. Per l'edificio di piazza De Gasperi si prospetta quindi un'iniezione di irrobustimento da cui gli deriveranno benefici economici e ambientali.

