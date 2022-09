Primo giorno di scuola anche a Magenta e, come tradizione, l’Amministrazione comunale rivolge un pensiero speciale ad alunni, docenti e famiglie facendo visita in tutti gli istituti scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Quest’anno il saluto nelle scuole si svolgerà in due giorni.

Primo giorno di scuola anche a Magenta e, come tradizione, l’Amministrazione comunale rivolge un pensiero speciale ad alunni, docenti e famiglie facendo visita in tutti gli istituti scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Quest’anno il saluto nelle scuole si svolgerà in due giorni. Stamattina l’assessore all’Educazione e al Welfare, Giampiero Chiodini, ha portato i saluti del sindaco e dell’Amministrazione in tutte le scuole primarie della città e delle frazioni. Domani sarà la volta degli istituti per l’infanzia, delle secondarie di primo grado e delle paritarie. “Questo è un giorno importante, carico di emozioni sia per chi affronta per la prima volta la nuova avventura che, sono certo, resterà nella mente e nel cuore per tutta la vita sia per quanti ritrovano compagni ed insegnanti, pronti a percorrere insieme un nuovo anno scolastico e di crescita insieme - ha detto l’assessore Chiodini - Avremo tante occasioni di conoscerci meglio e di incontrarci nel corso di questo anno per seguire i vostri progetti e attività e le tante belle iniziative che proporrete; l’Amministrazione è a disposizione di docenti e famiglie per condividere eventuali necessità e difficoltà, per un costante e costruttivo confronto”. A proposito di famiglie, l’assessore alle Politiche per la Famiglia, Mariarosa Cuciniello, che domani accompagnerà il collega di giunta nel giro di saluti, aggiunge: “Un augurio speciale ai genitori e alle famiglie affinché tutti insieme, ognuno nei rispettivi ruoli e competenze, collaboriamo per realizzare una forte sinergia nel delicato e importante percorso educativo di crescita dei bambini e dei ragazzi; un augurio, infine, al personale ausiliario e non docente e alle realtà associative che collaborano con le scuole per un anno positivo e carico di soddisfazioni”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!