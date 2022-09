'Sei... in pista' annullata

In programma il 17 settembre, è stata però annullata. A comunicarlo è stato il direttivo dell'Asd Amici dello Sport-Podistica Castanese.

In programma il 17 settembre, è stata però annullata. A comunicarlo è stato il direttivo dell'Asd Amici dello Sport-Podistica Castanese. "Purtroppo ci dispiace annunciare che la prima 'Sei... in pista' è stata annullata - ha scritto - Ce l’abbiamo messa tutta per farvi trovare una gara con i fiocchi, ma gli iscritti ad oggi sono davvero pochi, non permettendoci di sostenere le spese per una manifestazione del genere. Ci riproveremo, comunque, l’anno prossimo. Per i rimborsi, vi diremo a breve come fare".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!