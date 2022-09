Coldiretti: Oscar Green

L’impegno concreto dei giovani agricoltori lombardi di fronte alle sfide ambientali per garantire cibo ed energia al Paese in maniera sempre più sostenibile sarà al centro della giornata organizzata da Coldiretti Lombardia a Mantova, in occasione della consegna degli Oscar Green, i premi promossi da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare le idee innovative nelle campagne italiane.