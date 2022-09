Inaugurati tre pontili

Si è tenuta sabato mattina l’inaugurazione di tre pontili di attracco e di una nuova area di sosta con punto ricarica elettrica tra Tornavento e Panperduto realizzati da ETVilloresi nell’ambito dello Slowmove, il progetto Interreg V-A (2014-2020) Italia-Svizzera di cui l’ente è partner. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del presidente e del direttore generale del Consorzio Est Ticino Villoresi, Alessandro Folli e Valeria Chinaglia, del sindaco di Lonate Pozzolo, Nadia Rosa, del presidente dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia, Niccolò Salvioni (capofila di parte svizzera) e del vice presidente della Provincia di Novara, Michela Leoni (capofila di parte italiana). L'obiettivo di Slowmove è il miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere e un suo sviluppo in chiave sostenibile. Il progetto prevede anche l’adeguamento degli impianti di automazione delle conche di navigazione presenti a Panperduto, finalizzato a consentire una più agevole gestione del passaggio delle imbarcazioni mediante monitoraggio e comandi da remoto. Sullo sfondo la gara podistica non competitiva 'Villoresi Waterway Run', circa 11 chilometri da Tornavento a Panperduto.

