Masini con 'Live At Teatro della Pergola'

Uscirà il 14 ottobre 'Live At Teatro della Pergola' di Marco Masini, uno speciale Box Limited Edition con la registrazione del concerto acustico tenutosi il 9 maggio 2021 in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze. Il box, prodotto da Momy Records e Concerto Srl, distribuito da BMG e disponibile in pre-order da oggi al seguente link https://MarcoMasini.lnk.to/LiveatTeatrodellaPergola, conterrà: doppio vinile 12'' (Purple Edition), digipack CD + DVD, copia dello spartito originale di ‘’Disperato’' autografato, 5 card e slipmat. Le prime 100 copie numerate del box sono pre-ordinabili su Discoteca Laziale. Il concerto, realizzato al Teatro della Pergola di Firenze per gentile concessione della Fondazione Teatro della Toscana, è stata l’occasione per ascoltare i grandi successi di Marco Masini in una speciale veste acustica, oltre ad alcuni brani riscoperti appositamente per lo show. Sul palco insieme a lui Massimiliano Agati, Cesare Chiodo e Lapo Consortini. Prosegue intanto 'T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme', il nuovo tour di Marco Masini, che vedrà impegnato l’artista fino al 2023: degli show nati dall’esigenza di Marco di ringraziare il proprio pubblico per questi oltre 30 anni trascorsi insieme, innamorati gli uni degli altri. Dopo il grande successo del tour e dell’appuntamento all’Arena di Verona per festeggiare i 30 anni di carriera, Marco Masini torna quindi a esibirsi dal vivo in tutta Italia, per incontrare ancora una volta i suoi fan, che lo seguono da più di 30 anni e l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera. Insieme a lui sul palco ci saranno: Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

