Tones Teatro Natura: chiusura straordinaria di stagione

Tones Teatro Natura allunga eccezionalmente la stagione: venerdì 23 e sabato 24 settembre il teatro di pietra in Val d'Ossola ospiterà una due giorni che condensa esibizioni artistiche di valore. Obiettivo di questo “allungo di stagione”, nelle intenzioni di Maddalena Calderoni, Direttore Artistico di Fondazione Tones on the Stones, è dare spazio a giovanissimi artisti, al teatro di Gabriele Vacis con una anteprima nazionale e, con una spettacolare serata femminile dedicata al jazz contemporaneo, a straordinari talenti musicali e progetti di grande personalità.

