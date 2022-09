In bicicletta per riaffermare l’importanza del dono. A Legnano le associazioni “del dono” si danno un doppio appuntamento: domenica 18 settembre è in programma la 'Pedalata per il dono alla vita', evento preceduto sabato 17 settembre dalla grande festa al parco Falcone e Borsellino di Legnano (nell’area ex Cantoni, tra via Matteotti, via Barlocco e largo Tosi) con la musica di Radio Delta International e lo spettacolo di Rudy Neri.

In bicicletta per riaffermare l’importanza del dono. A Legnano le associazioni “del dono” si danno un doppio appuntamento: domenica 18 settembre è in programma la 'Pedalata per il dono alla vita', evento preceduto sabato 17 settembre dalla grande festa al parco Falcone e Borsellino di Legnano (nell’area ex Cantoni, tra via Matteotti, via Barlocco e largo Tosi) con la musica di Radio Delta International e lo spettacolo di Rudy Neri. A promuovere il “weekend del dono” sono le tre associazioni che si occupano di donazioni della promozione del “dono” quale importante risorsa per la salute e il benessere: la sezione legnanese “Mario Seveso” di Aido che proprio quest’anno festeggia i 45 anni di attività, la sezione “Cristina Rossi” di Avis Legnano e l’Admo. "Gli organi, i tessuti, le cellule, il sangue e il midollo osseo rappresentano tasselli fondamentali quando si tratta di salvare una vita», spiegano i referenti legnanesi di Aido, Avis e Admo. «La cultura della donazione è alla base di un sistema volontaristico e di gratuità che sostiene la salute e la cura delle persone. Donare è un atto di generosità che non ha eguali e che permette di salvare delle vite. Ecco perché di donatori c’è sempre bisogno: che lo si faccia in modo costante con piccoli impegni annuali attraverso la donazione di sangue con Avis, mettendosi a disposizione dei malati leucemia con Admo o sottoscrivendo la volontà di donare parte di sé al termine della propria vita con Aido, è sempre un atto d’amore e di altruismo che fa della nostra società una comunità solidale". Il weekend del dono si apre sabato 17 settembre alle 21.30 al parco Falcone e Borsellino in compagnia di Radio Delta International e di Rudy Neri. Domenica 18 settembre è in programma l’evento clou: la 'Pedalata per il dono della vita'. Il ritrovo è alle 9.30 alla baita degli Alpini in via Colombes 19 a Legnano (con la possibilità di fare colazione). Da qui si percorreranno le strade cittadine fino a raggiungere il parco Falcone e Borsellino per il proseguo della festa con Radio Delta International. La partecipazione alla pedalata è gratuita ma con iscrizione obbligatoria, con maglietta in omaggio. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi al Welcome Hotel di via Grigna 14 a Legnano oppure alla sede Avis “Cristina Rossi” in via Girardi 19 a Legnano.

