Polizia locale contro degrado e spaccio

Controlli nei locali e negli esercizi pubblici e attività di contrasto al degrado urbano e allo spaccio: l’ultimo fine settimana ha visto un significativo dispiegamento di forze in città; il personale della Polizia locale di Legnano (una pattuglia della polizia amministrativa e il nucleo Falchi rinforzato) ha, infatti, agito in sinergia con i colleghi di Busto Arsizio e a due unità cinofile della Polizia locale di Milano per complessive dieci unità, oltre alle 2 milanesi. Obiettivo del servizio era il controllo di aree e locali che presentano criticità dal punto di vista della sicurezza urbana. I controlli hanno interessato bar in via Cristoforo Colombo, in viale Toselli, in via Pontida, in via XXIX Maggio (dove sono state accertate due violazioni per condizioni igienico sanitarie precarie), un locale in via Pietro Micca (sanzionato per occupazione irregolare e non conforme) e una pizzeria in via Venegoni. Il controllo nei pubblici esercizi è avvenuto con l’ausilio delle unità cinofile. L’attività di contrasto al degrado urbano e allo spaccio ha registrato la denuncia di due persone per spaccio di sostanze stupefacenti, di una persona per ingresso irregolare in Italia, una per violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio e una per porto di coltello. Nel dettaglio, una persona denunciata per spaccio è stata individuata, a seguito di numerose segnalazioni, in via Venegoni. Questi, una volta identificato, ha provato ad allontanarsi, ma è stato bloccato vicino all’ingresso della stazione sul lato di via Gaeta mentre provava a disfarsi della sostanza stupefacente. Parte della merce è stata trovata dal nucleo cinofili sotto un autoveicolo in sosta e parte della sostanza era in tasca alla persona stessa per complessivi 15 grammi di hashish. In Piazza Don Sturzo sono stati fermati e controllati due soggetti noti alle forze dell’ordine; uno in possesso di un grammo di cocaina e uno con un coltello in tasca. Questi, sulla base di successivi accertamenti, sono risultati irregolari sul territorio nazionale, rispettivamente per ingresso irregolare in Italia e per non aver lasciato il territorio dopo l’ordine del questore. In via XXIX Maggio, con l’ausilio delle unità cinofile, sono state identificate e controllate circa 15 persone nel quartiere. "Il servizio svolto nell’ultimo fine settimana rispecchia un modus operandi e un’attenzione alle criticità del nostro territorio che caratterizza l’operato della nostra Polizia locale e dimostra l’attenzione che poniamo alla sicurezza sociale sul nostro territorio -commenta il sindaco Lorenzo Radice - Se la collaborazione instaurata dal nostro comando con le PL di altre realtà riflette la consapevolezza che diversi aspetti relativi alla sicurezza debbano essere letti e affrontati a livello di territorio, è la conoscenza del nostro territorio che permette alla Polizia locale di agire puntualmente sulle zone delle città bisognose di controlli e per cui sono giunte segnalazioni; in questo senso ai nostri cittadini va il mio grazie per contribuire al contrasto di fenomeni come lo spaccio e l’invito a continuare in un impegno che si traduce in maggior sicurezza per tutta la nostra comunità. I risultati di questo servizio nascono da un lavoro continuo da parte della nostra Polizia locale, fatto di una puntuale raccolta di informazioni e reso possibile anche dalla creazione di una rete di cittadinanza attiva come sono i gruppi di controllo del vicinato ed è un lavoro che paga. È, infatti, l’attività dei nostri agenti, che hanno, nel tempo, raccolto e fatto tesoro di elementi di conoscenza sul territorio legnanese che permette loro di intervenire in maniera mirata e con successo in zone diverse della città".



