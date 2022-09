Anche i capelli tornano a scuola

Estate è sinonimo di pausa, di nuove abitudini e relax. E così probabilmente è stato anche per la gestione dei tuoi capelli.

Settembre è sinonimo di tante cose e a noi ricorda sempre l’inizio del nuovo anno scolastico. Anche se sono passati tanti anni da quei momenti, come non dimenticare la voglia di ritrovare i propri compagni e l’angoscia per i compiti per casa ancora da finire?

D’altronde estate è sinonimo di pausa, di nuove abitudini e relax. E così probabilmente è stato anche per la gestione dei tuoi capelli. Hai rallentato i ritmi e anche le attenzioni che dedichi loro sono state probabilmente meno frequenti del solito.

La brutta notizia è che con il caldo particolarmente forte di quest’anno i tuoi capelli hanno sofferto ancor di più: sudorazione oltre la norma, sole diretto e temperature elevate non sono loro amici. Il risultato dopo oltre 4 mesi di caldo eccessivo sono capelli molto fragili, opacizzati e secchi. Il tutto accompagnato da una cute spesso pruriginosa e “intossicata” dall’eccessiva sudorazione.

Come se non bastasse, queste condizioni climatiche avverse tendono ad accelerare il fenomeno della caduta dei capelli, tanto che già da queste settimane abbiamo anticipato le cure specifiche per contrastarne la perdita e il diradamento.

Se sei stata diligente durante l’estate probabilmente sei riuscita a limitare i danni di questa pazza estate. Se ti sei concentrata più sul relax e meno sulla cura dei capelli, con buona probabilità ti serve un trattamento d’urto.

Il nostro consiglio

In entrambe i casi l’intervento che ti consigliamo al rientro dalle vacanze è legato alla cute, la cui salute si riflette immediatamente anche sulle lunghezze.

Ad esempio, il nostro trattamento Mud invigorating (un impacco di fanghi del Mar Morto) ha una duplice funzione: un effetto scrub che serve a rimuovere le impurità migliorando la traspirazione cutanea, e un rilascio di preziosi elementi remineralizzanti per ostacolare l’invecchiamento precoce del follicolo.

Lo applichiamo con un pennello alla radice dei capelli e lo lasciamo in posa per circa 15 minuti. Dopo un delicato massaggio lo risciacquiamo e laviamo i capelli con uno shampoo specifico. Prima della piega applichiamo un conditioner specifico che viene anch’esso risciacquato.

I risultati

Già con la prima applicazione i risultati sono immediati. Capelli pieni, corposi, lucidi e morbidi. La cute è leggera e con una piacevole sensazione di pulizia. E in più ti assicuri di prevenire l’invecchiamento precoce del follicolo, favorendo la nascita di capelli nuovi.

Della stessa famiglia adottiamo anche il trattamento Mud hydrating e purifyng a seconda delle esigenze che riscontriamo in fase di diagnosi.

Qualunque sia stato il livello di cura dei tuoi capelli quest’estate noi ti invitiamo a prenotare almeno un trattamento Mud. Ne trarrai immediato beneficio e i tuoi capelli cambieranno aspetto già dalla prima seduta.

Come sempre ti aspettiamo in salone e ti invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!