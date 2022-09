'Ville Aperte' a Cuggiono

Il Comune di Cuggiono partecipa al ventennale della manifestazione 'Ville Aperte in Brianza'. Dal 17 settembre al 2 ottobre, tre weekend di aperture straordinarie ed eventi che coinvolgono 180 beni storici, 83 Comuni e 5 province della Lombardia. Durante i fine settimana del 17 e 18 settembre del 1 e 2 ottobre sarà possibile effettuare visite guidate al complesso di Villa Annoni: Villa, Parco e Museo Storico Civico. Domenica 25 settembre è possibile partecipare ad un itinerario alla scoperta del borgo di Castelletto di Cuggiono. Info, orari e prenotazioni sul sito: www.villeaperte.info.

