Regata: tempo di qualifiche

Domenica 4 settembre alle 17, batterie di qualifica per la XXXVII Regata Storica, dieci gli equipaggi in gara.

In attesa della XXXVII edizione della Regata Storica Bernate scalda i motori e si prepara alla festa. Domenica 4 settembre alle 17 fischio d'inizio per le batterie di qualifica che vedranno gli equipaggi in gara sfidarsi in una cronometro singola, per aggiudicarsi la possibilità di scegliere la posizione migliore nello schieramento di partenza. Il percorso sarà dimezzato rispetto a quello di gara e vedrà la partenza della barche indicativamente al chilometro 1,5 verso Castelletto, con arrivo sotto il ponte di Bernate. Dieci gli equipaggi schierati di cui nove con barche di legno e una coppia di vogatori con la barca in ferro, che da regolamento partirà dietro. Tra le novità dell'edizione 2022 c'è la presenza di un equipaggio direttamente dai Canottieri Pavesi.

Appuntamento dunque per domenica 4 settembre alle 17 sulle rive del Naviglio.

