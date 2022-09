In biblioteca si lavora a maglia

Che si tratti di esperte del lavoro a maglia come di chi prova a incrociare per la prima volta i ferri, l’appuntamento, per quattro lunedì pomeriggio, dal 5 al 26 settembre, è alle 16.30 nel giardino della biblioteca 'Augusto Marinoni' di Legnano.

Che si tratti di esperte del lavoro a maglia come di chi prova a incrociare per la prima volta i ferri, l’appuntamento, per quattro lunedì pomeriggio, dal 5 al 26 settembre, è alle 16.30 nel giardino della biblioteca 'Augusto Marinoni' di Legnano. 'Knitting in biblioteca' costituisce il primo ciclo di un’attività che è intenzione proseguire e che va nel solco della “Bibliocomunità”, ossia un luogo che alla funzione istituzionale di “casa dei libri” aggiunge il valore di laboratorio sociale animato da energie e contributi che provengono dalle tante espressioni del territorio e, in questo caso specifico, mette al centro l'esperienza del lavoro a maglia in gruppo per stimolare le relazioni interpersonali, la creatività, la socialità e l'attivismo. La proposta del knitting, che ha avuto subito dopo il lancio sul sito e sui canali social del Comune molte adesioni, ha registrato iscrizioni soprattutto nella fascia d’età 20 – 30 anni e fra donne over 60; fatto, questo, che favorirà, negli incontri, il contatto e lo scambio fra generazioni diverse. Gli appuntamenti si terranno sotto la guida delle volontarie dell'associazione Pari e Dispari. Ogni partecipante dovrà portare con sé un gomitolo di lana colorato, uncinetto e ferri da lana. I lavori realizzati saranno utilizzati per il progetto “Yarn Bombing” promosso dall'associazione Aiutiamoli, con l'esposizione di filati colorati che andranno a vestire alcuni arredi urbani in Piazza San Magno in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre prossimo.

Per gli incontri sarà allestito un banchetto con suggerimenti di lettura relativamente alle attività di maglia e uncinetto, testi che fanno parte della sezione di hobbistica e creatività della biblioteca. Gli incontri, in caso di pioggia, saranno spostati dal giardino alla sala a piano terra della biblioteca. È possibile prenotarsi chiamando lo 0331/547370 oppure scrivendo a biblioteca [dot] legnano [at] csbno [dot] net.

