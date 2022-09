Settembre in Lombardia

Settembre è il mese ideale per scoprire la Lombardia e per partecipare ai tanti eventi che segnano la ripartenza e la ripresa delle attività dopo la pausa estiva.

Settembre è il mese ideale per scoprire la Lombardia e per partecipare ai tanti eventi che segnano la ripartenza e la ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Ecco alcune idee e appuntamenti da segnare in agenda.

EuroBasket 2022 - Dopo 31 anni e dopo lo slittamento al 2022 dovuto alla pandemia, torna in Italia il grande basket, dal 1° all'8 settembre Milano ospita uno dei gironi di qualificazione di EuroBasket, la massima competizione di pallacanestro maschile in Europa. Gli incontri si disputano al Mediolanum Forum di Assago, in Piazza Duomo ospita una fan zone arena di oltre 1.300 metri quadri dedicata agli appassionati di basket italiani e provenienti da tutta Europa con show e intrattenimenti. Scopri di più

Gran Premio d'Italia - Dal 9 all'11 settembre tornano a scaldarsi i motori all'autodromo di Monza che dal 1950 - anno di nascita della Formula 1 - è sempre stato un pilastro nel calendario del Campionato del Mondo. Quest'anno l'Autodromo di Monza festeggia i 100 anni dalla costruzione, in programma una festa dedicata ai fan con musica, spettacoli, street food, aree giochi e intrattenimento.

Malghe aperte - Fino al 18 settembre prosegue Malghe Aperte, l'iniziativa promossa dal Consorzio di tutela del formaggio Silter Dop per far conoscere il lavoro degli alpeggiatori e il procedimento di preparazione del formaggio Silter, in programma incontri e degustazioni. Scopri di più https://www.in-lombardia.it/it/evento/malghe-aperte-silter-dop-2022

Ville Aperte in Brianza - 20^ edizione della manifestazione che, per l'occasione, apre al pubblico dimore e luoghi d'arte non sempre accessibiil della regione. Quest’anno l’iniziativa si svolge dal 17 settembre al 2 ottobre e coinvolge 180 siti culturali con visite guidate, itinerari, spettacoli e attività per bambini.

La Milano Fashion Week Ritorna dal 20 al 26 settembre con la Women Collection S/S 2023. Il calendario completo della Fashion Week si può scaricare dal sito della Camera Nazionale della Moda cameramoda.it . Gli eventi in presenza sono strettamente riservati agli addetti ai lavori e ai giornalisti di settore, ma è possibile assistere on line a gran parte delle sfilate trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della Camera della Moda e su milanofashionweek.cameramoda.it . In città ci sono eventi collaterali gratuiti e aperti al pubblico e maxischermi che trasmettono le sfilate in diretta.

Agriturismi in Lombardia Gli Agriturismi della Lombardia sono luoghi rilassanti e ricchi di esperienze per il tempo libero e le tue vacanze. Settembre è il mese ideale per staccare dalla frenesia della città e programmare un week end fuori porta a contatto con la natura e con i sapori locali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!