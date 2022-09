Autodromo di Monza: 100 anni in metrò

L’Autodromo di Monza compie 100 anni e l’Automobile Club Milano con M5 celebra la ricorrenza attraverso l’allestimento di un treno speciale della metropolitana ‘Lilla’, che per tutto il mese di settembre vestirà i colori del tempio della velocità. Nei prossimi anni la M5 sarà prolungata fino a Monza, grazie anche a uno stanziamento di Regione Lombardia di 283 milioni di euro.

