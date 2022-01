2021: 38 nuovi autobus

Nell'ultimo anno sono entrati in servizio 38 nuovi autobus per il servizio di trasporto pubblico locale; mentre in totale sono state assegnati 215,7 milioni di euro alle agenzie del trasporto pubblico locale.

Nell'ultimo anno sono entrati in servizio 38 nuovi autobus per il servizio di trasporto pubblico locale; mentre in totale sono state assegnati 215,7 milioni di euro alle agenzie del trasporto pubblico locale. Con le risorse stanziate, entreranno in servizio circa 900 nuovi autobus entro il 2026 e saranno messe a punto infrastrutture di supporto per i mezzi ad alimentazione alternativa. Al momento, inoltre, sono stati installati sistemi di localizzazione automatica (AVM) su 490 autobus e sistemi di videosorveglianza su 58 autobus nei bacini di Bergamo e Brescia. Grazie a questi finanziamenti sarà possibile garantire nuovi autobus per migliorare la qualità del servizio offerto e aumentare l’attrattività del trasporto pubblico, con benefici in termini di decongestionamento della rete stradale, minor inquinamento e maggiore sicurezza. A questi numeri si aggiungono 410 milioni di euro di risorse regionali integrative del Fondo Nazionale Trasporti per i servizi ordinari di trasporto pubblico: 373 per Agenzie del TPL, Autorità di Bacino e Trenord per compensazione mancati ricavi connessi all’emergenza Covid (311 mln) e per servizi di trasporto pubblico aggiuntivi (62 mln).

