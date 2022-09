Si chiamano Distretti del Commercio: anche Vanzaghello tra i Comuni che hanno aderito a questa importante iniziativa di promozione e valorizzazione.

Si chiamano Distretti del Commercio e la loro finalità è almeno duplice: promuovere la vitalità del comparto commerciale di un paese come elemento di sviluppo non soltanto economico e contribuire a valorizzarne l'immagine. La progettualità abbraccia, per ora, il triennio 2022-24. Anche il Castanese non vuole lasciarsi sfuggire quest'opportunità e, tra i Comuni che hanno aderito scommettendo sul loro sviluppo futuro, figura anche Vanzaghello. Tutto nasce da un bando emesso dalla Regione Lombardia il cui proposito è di "Promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali - spiega in una nota il Comune - nei Distretti del commercio lombardi sostenendo sia gli investimenti diretti degli operatori economici, sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli enti locali e premiare in modo particolare le eccellenze progettuali". A Vanzaghello e agli altri Comuni sono quindi aperte le porte per mettere in campo soluzioni creative in grado di dare un beneficio non soltanto economico. Una sfida da portare a casa e della cui importanza si sono avveduti, oltre a Castano Primo e Vanzaghello, pure Nosate, Robecchetto con Induno e Turbigo. Realtà accomunate non unicamente dalla contiguità territoriale, ma anche dalla voglia di disegnare insieme un modello di evoluzione socioeconomica a misura delle loro realtà in cui nessuno possa essere lasciato indietro.

