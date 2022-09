Il Parco cerca Guardie Ecologiche

Iscrizioni entro domani! Il corso è strutturato in lezioni che consentiranno di far acquisire ai partecipanti le conoscenze naturalistiche, la legislazione nazionale e regionale in materia di difesa e tutela dell’ambiente.

Si avvicina un momento importante per le future Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) la partecipazione al “XXIII corso di formazione aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie”.

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione online gratuito, organizzato dalla Città metropolitana di Milano e autorizzato da Regione Lombardia, consultabile al seguente link: https://www.cittametropolitana.mi.it/.../XXIII-Corso-di.../ | https://www.cittametropolitana.mi.it/.../XXIII-Corso-di.../ ] .

Il corso è strutturato in lezioni che consentiranno di far acquisire ai partecipanti le conoscenze naturalistiche, la legislazione nazionale e regionale in materia di difesa e tutela dell’ambiente.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 2 settembre 2022 .

📧 Per poter essere ammessi al Corso è necessario compilare la domanda di iscrizione online ed inviarla, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo email: corsonuovegev [at] cittametropolitana [dot] milano [dot] it oppure corsonuovegev [at] cittametropolitana [dot] milano [dot] it, indicando nell’oggetto “XXIII Corso G.E.V.”

🙋‍♀️🙋Le GEV sono operative su tutto il territorio dell'area metropolitana di Milano, anche in quegli spazi non verdi della città ove è maggiormente avvertita l’esigenza di tutela dal degrado.

Oltre alla vigilanza e al controllo del territorio, svolgono attività di informazione, educazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali attraverso visite guidate rivolte a tutta la cittadinanza e interventi didattici nelle scuole.

