Cecchetti: "Solidarietà a Fiano"

Fabrizio Cecchetti, Lega Nord: "Solidarietà a Fiano e preoccupazione per un odio anti semita che a Milano si tocca con mano ogni 25 aprile, con gli insulti dei centri sociali e della sinistra antagonista".

"Solidarietà a Emanuele Fiano per le minacce e gli insulti antisemiti ricevuti. Solidarietà a Fiano e preoccupazione per un odio anti semita che a Milano si tocca con mano ogni 25 aprile, con gli insulti dei centri sociali e della sinistra antagonista alle bandiere delle Brigata Ebraica, e che purtroppo registriamo anche nelle recentissimi dichiarazioni anti Israele di alcuni candidati del PD. Solidarietà piena e totale a Fiano, anche se ci piacerebbe registrare analoga solidarietà dal PD e dalla sinistra nelle tante occasioni in cui, purtroppo, ad essere minacciato di morte è Matteo Salvini." Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier

