TPL: invariato il prezzo dell'abbonamento studenti

A fronte dell’aumento delle tariffe del Trasporto pubblico locale deciso da Regione Lombardia, resterà invariato a Legnano il prezzo per l’abbonamento annuale studenti nell’anno scolastico 2022/2023. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità Marco Bianchi, ha infatti stanziato 3mila euro per annullare l’aumento del prezzo dell’annuale studenti al servizio autobus. Il costo dell’abbonamento continuerà quindi a essere pari a 202 euro invece dei 218 euro che sarebbe risultato con l’applicazione del rincaro. Gli aumenti delle tariffe decisi da Regione Lombardia sono conseguenza di adeguamenti Istat e di considerazioni riguardanti i costi di gestione del servizio, dal carburante ai materiali per le manutenzioni. L’ultimo ritocco delle tariffe risale al 2018. "iamo stati chiamati dalla delibera regionale ad adeguare le tariffe dei bus entro il 31 agosto e abbiamo deciso di concentrare le risorse a nostra disposizione per sostenere l’impegno delle famiglie già oberate di spese all’inizio dell’anno scolastico annullando il rincaro che avrebbe interessato l’abbonamento annuale studenti – spiega Bianchi - Con questo aiuto puntiamo anche a incentivare le famiglie a passare dall’abbonamento mensile a quello annuale, che rappresenta la soluzione più conveniente. Se fino all’anno scorso tante famiglie hanno ritenuto più prudente scegliere l’abbonamento mensile per le incognite che gravavano ancora sulla didattica che sarebbe stata attuata, in presenza o DAD, da settembre c’è la ragionevole certezza che tutti saranno in aula, quindi non si correrà più il rischio di sprecare soldi scegliendo l’annuale". Il calcolo degli aumenti che interessano i biglietti è avvenuto applicando specifici algoritmi indicati nella delibera regionale. Su questa base, e facendo riferimento alle vendite di biglietti e abbonamenti nel 2021, la stima dell’aumento complessivo supera i 18 mila euro annui. Nel dettaglio gli aumenti, dall’1 settembre 2022, vedranno passare il biglietto ordinario da 1,30 a 1,40 euro (nel 2021 sono stati venduti circa 50mila biglietti), il biglietto a bordo da 2,10 a 2,50 euro (6mila 200 biglietti nel 2021), il blocchetto da 10 corse da 11,90 a 13 euro (3mila 860 blocchetti nel 2021), l’abbonamento settimanale da 10 a 11 euro (810 nel 2021), il mensile studenti da 26,20 a 28,50 euro (668 nel 2021), il mensile ordinario da 37,20 a 40 euro (238 nel 2021), il mensile terza età da 19,90 a 21,50 euro (150 nel 2021), l’abbonamento annuale studenti resta a 202 euro (113 sono stati gli abbonamenti nel 2021), l’abbonamento annuale terza età (tessera d’oro), che presenta due prezzi in relazione alla fascia ISEE da 22,70 a 24,45 euro (252 nel 2021) e da 15,60 a 16,80 euro (475 nel 2021).

