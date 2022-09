Ravetto candidata alla Camera

Per il nostro territorio, la grande sfida è per l'uninominale della Camera dove Sara Bettinelli sfiderà Laura Ravetto della Lega Nord.

Dopo qualche settimana di 'svago' estivo, si fa sempre più intensa la campagna elettorale che porterà al voto del 25 settembre. Per il nostro territorio, la grande sfida è per l'uninominale della Camera dove Sara Bettinelli sfiderà Laura Ravetto della Lega Nord.

Proprio la candidata leghisa, negli scorsi giorni, ha iniziato la sua campagna elettorale.

La piemontese Laura Ravetto, candidata della Lega Nord alla Camera nel collegio di Lombardia 05, ha avvicinato i legnanesi insieme a un gruppo di giovani leghisti. La sua visita in città è poi proseguita in centro, accompagnata da consorte e figlia per conoscere e farsi conoscere meglio dai cittadini nell’ora dell’aperitivo.

