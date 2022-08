"Ciao Patrizia, ci mancherai..."

Ha scelto di salutarla con affetto. Quell'affetto che deriva da una profonda conoscenza capace di tradursi in altrettanta stima. Paola Rolfi, sindaco di Dairago, ha parole toccanti per Patrizia Casola, volontaria della Protezione Civile di Dairago e moglie del suo presidente Marino Colombo scomparsa in questi giorni.

Ha scelto di salutarla con affetto. Quell'affetto che deriva da una profonda conoscenza capace di tradursi in altrettanta stima. Paola Rolfi, sindaco di Dairago, ha parole toccanti per Patrizia Casola, volontaria della Protezione Civile di Dairago e moglie del suo presidente Marino Colombo scomparsa in questi giorni. "A nome dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza - ha scritto - esprimo una sentita vicinanza per questo inaspettato lutto che ha colpito i suoi familiari e tutta la nostra comunità, in questi anni ho avuto la fortuna di conoscere Patrizia , una donna sempre presente che non ha mai fatto mancare il suo sostegno e il suo affetto a Marino e a tutto il gruppo della Protezione Civile di cui è stata tra le fondatrici nel 1991". Oltre trent'anni di onorato impegno, a servizio del sodalizio ma soprattutto del paese, l'impegno di una donna che la prima cittadina del municipio di via Damiano Chiesa ricorda come "Forte, tenace, concreta e capace di agire in quel modo discreto e silenzioso proprio delle persone semplici". Rolfi conclude esprimendo tutto il suo dolore ma con la certezza di una presenza che, sia pure in forma diversa, l'accompagnerà sempre: "Ciao Patrizia - scrive - mi e ci mancherai, ma tutti noi sappiamo che da lassù veglierai su Marino e tutti noi sostenendoci con la tua inesauribile forza".

