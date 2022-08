Legnano: approvata la riqualificazione di Piazza del Popolo

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione che interesserà Piazza del Popolo.

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha approvato nella seduta odierna il progetto esecutivo di riqualificazione che interesserà Piazza del Popolo. Il primo lotto del programma di interventi “Rete Verde e del Commercio” è finanziato con 600 mila euro complessivi: 500mila ottenuti grazie alla partecipazione al bando regionale sulla rigenerazione urbana e 100mila con risorse dal bilancio comunale. Punto qualificante del programma della coalizione che ha appoggiato la candidatura a sindaco di Lorenzo Radice, la Rete verde e del commercio si traduce, per questa zona, nella creazione di un nuovo nucleo di aggregazione lungo l’asse commerciale di piazza del Popolo, da realizzarsi con opere di manutenzione straordinaria nella piazza e agli imbocchi delle vie limitrofe, con interventi di moderazione del traffico, di riqualificazione dell’intera zona e di miglioramento della connessione con le aree commerciali, a parcheggio e a verde adiacenti. Piazza del Popolo, oggi interamente occupata dal traffico veicolare, sarà ridisegnata risagomando lo spazio destinato alla circolazione dei veicoli e ampliando la parte rialzata destinata a pedoni e ciclisti anche in corrispondenza delle intersezioni con le vie limitrofe, per favorire l’accessibilità, migliorare la sicurezza e connettere, idealmente e fisicamente, in un unico spazio le zone commerciali.

«La Rete Verde e del Commercio è un progetto rilevante nella nostra idea di città, perché trasformare spazi oggi occupati solo dalle auto in aree di convivenza pacifica anche con pedoni, ciclisti, disabili, anziani e bambini, aumenta la qualità degli spazi, la loro vivibilità, le opportunità di socializzazione. La rete verde favorisce la mobilità sostenibile, e il commercio di vicinato, come dimostrano ormai migliaia di esperienze in centinaia di città. È un cambiamento delle città che non può più essere rimandato, perché il modello di sviluppo che abbiamo conosciuto non è più sostenibile, come ci dimostrano le crisi ambientali, energetiche e tutte le disastrose conseguenze che stiamo vivendo -commenta il sindaco Lorenzo Radice. Certo, siamo anche consapevoli che i cambiamenti vanno “accompagnati" e per questo, oltre tre mesi fa, abbiamo avviato un confronto con i commercianti di Piazza del Popolo e un ascolto attivo degli utilizzatori di questa zona dell’Oltrestazione e di alcuni residenti della piazza e delle vie adiacenti. Partendo da una prima bozza di progetto, le proposte, le critiche che ci sono state fatte nel corso degli incontri sono state oggetto di riflessione e analizzate per valutarne la fattibilità. Il progetto che la giunta ha approvato oggi è diverso dalla bozza da cui siamo partiti, perché ha accolto vari suggerimenti ricevuti con l’obiettivo di realizzare un intervento il più possibile rispettoso delle esigenze di tutti. Adesso, dopo il confronto, è arrivato il momento di agire; se vogliamo, infatti, fare qualcosa di concreto per contribuire alla transizione ecologica e delle nostre città, attivarsi subito non è un’opzione: è un obbligo. Deve essere chiaro che non possiamo più permetterci di rimandare interventi di questo tipo nel futuro, perché realizzarli al più presto è l’unico modo per garantirci ancora un futuro».

«La realizzazione di questo progetto ci ha permesso di coniugare i requisiti tecnici messi in luce dai nostri uffici Opere pubbliche e Polizia locale e dall’Agenzia del Trasporto pubblico locale con le richieste dei cittadini che abbiamo potuto ascoltare in queste settimane sottolinea Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche. Il tutto raggiungendo l'obiettivo di migliorare un'area vitale di Legnano, al di fuori dei soliti interventi nel centro città».

