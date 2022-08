Torna la ‘Sagra della patata’ a Montecrestese

Torna la ‘Sagra della patata’, da venerdì 26 a lunedì 29 agosto presso l’impiano sportivo comunale di Montecrestese.

Appuntamento imperdibile di fine estate è la ‘Sagra della patata’, da venerdì 26 a lunedì 29 agosto presso l’impiano sportivo comunale di Montecrestese. Una quattro giorni di buon cibo, spettacoli e tanto divertimento, con un occhio d’attenzione al territorio e all’ambiente grazie alle scelte sostenibili fatte dagli organizzatori. Giunta alla sua 28° edizione la Sagra è da sempre sinonimo di qualità: antipasti a base di salumi nostrani, gnocchi di patate, pasta e patate, raclette, patate e merluzzo, puré con Brasato all’ossolana, grigliate di carne, insalata di patate, torta di patate e pane di patate...sono solo alcune delle specialità che si potranno trovare. Inoltre, protagonista assoluta dell’evento sarà la patata di Montecretese, simbolo di eccellenza, qualità e impegno. A far da cornice un carnet di eventi musicali per tutti i gusti e per tutte le età, che saranno la colonna sonora di un’edizione che si prospetta fin da ora essere un altro grande successo. Per il programma dettagliato consultare il sito https://promontecrestese.it/sagra-della-patata/

