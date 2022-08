Salvata una poiana

L'annuncio del sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello: "Terminata la degenza, se possibile la reimmissione in natura, speriamo possa tornare maestosa a sorvolare i nostri cieli".

Qualche sera fa quando un istruttore del centro di addestramento cinofilo al confine tra Castano e Magnago ha notato il grosso rapace in difficoltà e, subito, allora l’ha segnalato al nostro comando di Polizia Locale. Così ecco che prontamente, visto il periodo estivo e l’orario essendoci difficoltà a far intervenire nell’immediatezza personale preposto, veniva allertato dall’ufficio d’appartenenza un poliziotto locale conoscitore di fauna selvatica che, coadiuvato da una falconiere di zona, recuperava appunto la giovane Poiana, trasferita l’indomani mattina da una pattuglia della stessa Polizia locale al Centro di Recupero Animali Selvatici di Vanzago dove rimarrà fino alla completa guarigione. E al fine di tutelare gli esemplari che nidificano in queste zone boschive del Castanese e salvaguardarne la permanenza, veniva richiesto, infine, una volta terminata la degenza, se possibile la reimmissione in natura, affinché possa tornare maestosa a sorvolare i nostri cieli.

