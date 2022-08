"Sosteniamo Sara"

Rinnovamento Popolare: "Sara Bettinelli alla Camera dei Deputati sarebbe una grossa opportunità non solo per il nostro territorio, ma per la Politica".

Pensiamo di interpretare il pensiero dei nostri concittadini affermando che Sara Bettinelli alla Camera dei Deputati sarebbe una grossa opportunità non solo per il nostro territorio, ma per la Politica. In questi anni da Sindaco Sara sta dimostrando a tutti noi grande competenza, forte tenacia, capacità di fare squadra con chi la sostiene e di saper coinvolgere anche i suoi avversari per trasformare la sua visione in realtà. Siamo orgogliosi ma non sorpresi che ora sia stata scelta per una responsabilità tanto più grande, e faremo di tutto perché possa arrivare dove merita di essere, a cercare di cambiare le cose “dall’alto” dopo aver sperimentato dal basso, sulla propria pelle, quante sono le cose da cambiare nel nostro Paese. Noi che la conosciamo bene possiamo testimoniare che Sara non ha come obiettivo la sua carriera politica, ma il cambiamento che sa di poter realizzare nella società col suo lavoro e la sua grande passione. E il fatto che sia stata scelta per quello che ha dimostrato come Sindaco e presidente del Patto dei Sindaci dell’Alto Milanese e poi come Consigliere Delegato Metropolitano alla Salute, alla Sicurezza e alla Protezione Civile, ci fa sperare che ci siano tante donne e uomini giovani e competenti come lei nel prossimo Parlamento. Il nostro compito è di aiutare lei ad arrivarci, con il supporto di tutte le persone che hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla. Abbiamo solo un mese di tempo… mettiamoci tutti al lavoro!

