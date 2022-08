Stai pensando a luoghi, spettacoli, idee su come passare il lungo weekend di Ferragosto a Milano? Puoi scegliere tra gli eventi musicali in città, il cinema all'aperto o scopri le stelle al planetario.

Musica in città

Il 15 agosto dalle 20:30 alle 23:00, il Castello Sforzesco diventa arena di giovani talenti, anzi giovanissimi, che si esibiranno per la finale di Campusband Musica&Matematica, concorso nazionale dedicato agli studenti amanti della musica. Non è finita qui perché a decretare i vincitori del contest sarà una giuria di 15 spettatori scelti casualmente dal pubblico, che avranno l'occasione unica di restituire il loro parere sulle esibizioni.

Inoltre, il lunedì 15 agosto si riempie di musica classica con il concerto di Ferragosto a cura del Trio d’Archi Il Furibondo all’interno della rassegna Milano Arte Musica. Il trio eseguirà, nella chiesa barocca di Santa Maria della Sanità, un omaggio ai più celebri compositori italiani del XVIII secolo.

Cinema all'aperto con Arianteo

Per il tuo weekend tutto da passare all’insegna dell’arte e della musica ti proponiamo la rassegna di Arianteo, che propone le pellicole più amate nel suggestivo e romantico contesto delle arene del centro di Palazzo Reale e Chiostro dell' Incoronata. I film di Ferragosto sono Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh a Palazzo Reale, e all'Incoronata doppio film: il francese Titane e Alla vita con Riccardo Scamarcio.

Un viaggio fra le stelle

Sabato 13 agosto alle 14:30,16:30 e 18:00 prenota il tuo posto al Planetario di Corso Venezia e parti per un viaggio nello spazio e nel tempo lungo la Via Lattea, fra stelle, nebulose e galassie.

