Fatima Haidari a Milano

Da un anno i talebani sono tornati al potere, cancellando diritti e sogni, soprattutto delle donne. Ne parliamo con la giovane rifugiata Fatima Haidari. Milano accoglie Fatima Haidari al Castello Sforzesco domenica 14 agosto alle ore 21 con una testimonianza e poi un concerto evento.

L’intervista precede il concerto Scover, dove Giovanni Falzone rielabora alla sua maniera e in chiave jazz/rock una speciale tipologia di canzoni italiane, quelle di denuncia e protesta del passato. La rielaborazione è sia musicale che nei testi e raccontano di un passato che per certi aspetti assomiglia ancora terribilmente al presente. Da Don Raffaé di Fabrizio De André a Fegato Spappolato di Vasco Rossi una carrellata di successi e una manciata di brani originali.

