L’obiettivo è contrastare la povertà educativa, le disuguaglianze e i divari socio-economici sulle persone di minore età, acuiti dalla pandemia da COVID-19.

“Con il bando ‘Educare in comune’, che coinvolge innanzitutto il terzo settore, promosso e voluto dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, abbiamo inaugurato una vera e propria rete educativa. Al momento è stata pubblicata la prima delle tre graduatorie del bando, presto le altre due riguardanti progetti di inclusione e di arte, di cultura e ambiente per altri 10 milioni di euro. L’obiettivo è contrastare la povertà educativa, le disuguaglianze e i divari socio-economici sulle persone di minore età, acuiti dalla pandemia da COVID-19. E quindi, valorizzare il ruolo delle amministrazioni locali insieme al terzo settore, al fianco dei comuni, delle sindache e dei sindaci, con risorse per idee e progetti che nascono nei territori ma che abbiano poi un respiro nazionale e trasversale per far crescere e vivere le nostre comunità”. Così in una nota l’On Francesca Troiano di Italia Viva a proposito dello stanziamento di 10 milioni di euro per la povertà educativa.

