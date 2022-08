Cornaredo: tempo di lavori

Il sindaco Yuri Santagostino ha voluto condividere in una nota una serie di interventi che la sua amministrazione comunale ha portato avanti in questo periodo.

Estate, tempo di pausa? Non per tutti e non per i lavori pubblici a Cornaredo. Il sindaco Yuri Santagostino ha voluto condividere in una nota una serie di interventi che la sua amministrazione comunale ha portato avanti in questo periodo. Capitolo primo, la scuola materna di via Sturzo "dove - ricorda - abbiamo rifatto tutta la pavimentazione". L'attenzione si sposta poi sull'elementare Duca degli Abruzzi. In questo caso gli interventi hanno riguardato "il cappotto interno della parte vecchia e il rifacimento di parte della facciata". Lavori intensi anche per quanto concerne la via Cascina Monza dove l'amministrazione ha proceduto alla rimozione dell'amianto al "rifacimento delle coperture della cascina grazie al finanziamento regionale di 250 mila Euro". Un occhio al mondo scolastico, quindi, per garantire agli studenti quando ritorneranno sui banchi di scuola strutture rinforzate e maggiormente funzionali, e uno a un frammento di storia cornaredese.

