Morto il ragazzo soccorso nel Ticino

Trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. È morto, infatti, il giovane recuperato ieri nel Ticino a Turbigo. Il ragazzo era entrato in acqua quando aveva cominciato ad annaspare. Subito era scattato l’allarme e sul posto si erano portati diversi mezzi di soccorso, che dopo averlo raggiunto ed avere prestato le prime cure, l’avevano trasferito a Busto Arsizio, dove qualche ora dopo è appunto deceduto.

