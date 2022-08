Giovane recuperato nel Ticino

Giovane ricoverato in ospedale. Il ragazzo è stato recuperato nelle acque del Ticino a Turbigo, dove nel pomeriggio era entrato non riuscendo più a tornare a riva.

Giovane ricoverato in ospedale. Il ragazzo è stato recuperato nelle acque del Ticino a Turbigo, dove nel pomeriggio era entrato non riuscendo più a tornare a riva. Sul posto diversi mezzi di soccorso, che subito hanno messo in moto tutte le operazioni di salvataggio. I sommozzatori sono riusciti a raggiungerlo, affidandolo alle prime cure del personale sanitario presente, per poi trasferirlo su un elicottero in rianimazione all’ospedale di Busto Arsizio.

