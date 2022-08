Visite alla 'Chiesa Vecchia'

Un omaggio all'arte e uno alla storia del paese. La chiesa vecchia di San Pietro all'Olmo in Cornaredo è pronta a rivelarsi in tutta la sua bellezza ai turisti che intendano visitarla durante il mese di agosto.

Un omaggio all'arte e uno alla storia del paese. La chiesa vecchia di San Pietro all'Olmo in Cornaredo è pronta a rivelarsi in tutta la sua bellezza ai turisti che intendano visitarla durante il mese di agosto. A fare da Cicerone sarà lo storico Graziano Vanzulli. Le visite saranno effettuate nei giorni di domenica 14, lunedì 15 e domenica 28 agosto alle 15. Fino a novembre saranno poi effettuabili ogni seconda e quarta domenica del mese altre visite guidate senza necessità di effettuare la prenotazione. Inserita tra i luoghi del cuore del Fondo Italiano per l'ambiente, la dhiesa di San Pietro all'Olmo era in origine una villa romana che fu trasformata con il tempo in un luogo di culto sul quale furono dipinte scene del Nuovo Testamento. La chiesa fu poi demolita, ma secondo altre fonti crollò, nel decimo secolo per fare spazio a un nuovo edificio cultuale. Un luogo di grande rilevanza artistica e culturale che non smette, a distanza di secoli, di sfornare e nuove scoperte e sfavillare di bellezza.

