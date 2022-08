Domenica 11 settembre il centro di Busto Arsizio farà da cornice a 'Cuori in Piazza - La festa dei Volontari e delle Associazioni che fanno grande il cuore di Busto Arsizio'.

Domenica 11 settembre il centro di Busto Arsizio farà da cornice a 'Cuori in Piazza - La festa dei Volontari e delle Associazioni che fanno grande il cuore di Busto Arsizio'. Dalle 9 alle 20 vie e piazze si trasformeranno in una grande vetrina che permetterà a tutti coloro che sono attivi nel mondo del volontariato di farsi conoscere, raccogliere adesioni, presentare attività, iniziative e nuovi progetti rivolti a tutte le fasce di popolazione e in particolare ai bambini, agli anziani, ai disabili e a tutti coloro che si trovano ad affrontare una situazione di bisogno o una fase critica della propria vita. Sarà una giornata di festa, di sensibilizzazione sui valori del volontariato e sul significato del dono, che permetterà di mettere in evidenza, anche plasticamente, il grande cuore della città e di ringraziare chi ogni giorno opera per gli altri senza chiedere nulla in cambio. Nel corso dell'iniziativa sono previste diverse iniziative di aggregazione e coinvolgimento, in piazza Vittorio Emanuele sarà allestita l'Area Villaggio Famiglie, con giochi e gonfiabili per bambini.

