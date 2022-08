‘Giovani Smart’: 163 progetti finanziati

Sono 163 i progetti per le politiche giovanili finanziati con 6 milioni di euro da Regione Lombardia tramite il bando ‘Giovani Smart’.

Sono 163 i progetti per le politiche giovanili finanziati con 6 milioni di euro da Regione Lombardia tramite il bando ‘Giovani Smart’. Lo rende noto l’assessorato allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione. Concepita per favorire in tutto il territorio regionale l’inclusione dei giovani e attivare reti di contrasto al disagio giovanile, la misura punta a sostenere progetti di partecipazione e inclusione sociale rivolti ai giovani. Nel dettaglio, con i fondi regionali si finanzieranno 107 progetti con capofila enti di natura privata (tra cui cooperative, associazioni e fondazioni), e 56 iniziative con capofila enti pubblici quali Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni e Aziende Speciali. Ammonta, invece, a 776 il numero totale dei partner, compresi nelle reti territoriali, coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati. Con il bando ‘Giovani Smart‘, Regione Lombardia vuole sostenere anche economicamente la realizzazione di iniziative ad accesso libero e gratuito per i giovani. Progetti finalizzati a contrastare il fenomeno del disagio giovanile e le varie forme di fragilità, tema cruciale in questo particolare momento storico. Iniziative che, tra l’altro, spazieranno anche da attività legate allo sport ai laboratori di cinema, dalle performance musicali a quelle di danza, dal teatro ai laboratori di pensiero creativo. Per tutte un comune obiettivo: coinvolgere e aggregare i giovani, facendoli stare insieme e rendendoli protagonisti nei loro contesti di vita. Particolarmente degni di nota, infine, i molti progetti finanziati che mettono in campo azioni specifiche per i giovani in situazioni di particolare fragilità o con disabilità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!