Campo Base Festival torna in Val d'Ossola da venerdì 2 a domenica 4 settembre con la sua seconda edizione in cui propone una programmazione articolata, tra installazioni, appuntamenti con scienziati, filosofi, protagonisti della montagna e attività sportive all’aria aperta, performance musicali, proposte cinematografiche e laboratori. Tra gli ospiti più attesi il filosofo Emanuele Coccia, le alpiniste Nives Meroi e Tamara Lunger, il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, l'esploratore Franco Michieli, gli arrampicatori Federica Mingolla e Luca Schiera.

