Ginnastica dolce al parco di Villa Gray a Turbigo. L'appuntamento, o meglio gli appuntamenti, gratuiti, sono tutti i giovedì di agosto, dalle 9.30, con l'istruttrice Monica Pessognelli (Asd New Free Bike). La ginnastica dolce è consigliata a quelle persone che da tempo non praticano attività fisica, ma che hanno voglia di ricominciare ad occuparsi del proprio corpo. Gli esercizi consigliati e praticati sono semplici e non esercitano un impatto elevato sul corpo e sulle articolazioni.

