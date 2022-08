"Auguri nonna Rina": 99 anni

"Tanti auguri nonna Rina". E le candeline sulla torta, alla fine, sono davvero speciali. Sì, perché Rina Giassi ha raggiunto, proprio nei giorni scorsi, l'invidiabile traguardo dei 99 anni. Così, la festa ha potuto cominciare, assieme ai suoi familiari.

