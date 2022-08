Individuale o staffetta... e si va di corsa a Castano. Già, perché il prossimo 17 settembre, al campo sportivo di via Olimpiadi, è in programma la 'Sei... in pista'.

Individuale o staffetta... e si va di corsa a Castano. Già, perché il prossimo 17 settembre, al campo sportivo di via Olimpiadi, è in programma la 'Sei... in pista', organizzata dall'Asd Amici dello Sport. Il ritrovo, allora, sarà alle 8, mentre la partenza è prevista attorno alle 10. E a tutti i partecipanti verrà offerta all'arrivo una birra media. Costo di iscrizione: per i singoli 30 euro, per le squadre, invece, 90.

