Partnership Volandia-Aeronautica

Reguzzoni: "Traguardo storico, al lavoro insieme per diventare il museo civile a tema aeronautico più bello d’Europa".

"É con grande orgoglio e soddisfazione che annunciamo l’entrata dell’Aeronautica Militare nella compagine dei soci della Fondazione Volandia. La convenzione siglata rafforza un legame già esistente e rappresenta un riconoscimento di altissimo livello per il nostro museo e per il lavoro svolto in questi anni. Un ringraziamento particolare va al Capo del 5° reparto dello Stato Maggiore, Gen B. A. Giovanni Francesco Adamo, che entra pertanto a far parte del Consiglio di Amministrazione di Volandia". Con queste parole Marco Reguzzoni, presidente del Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa, commenta l'accordo firmato con l'Aeronautica Militare che entra a pieno titolo a far parte della famiglia di Volandia. Un risultato che al museo definiscono "storico" frutto di un rapporto che negli anni si è andato rafforzando e che, da oggi, proseguirà attraverso progetti condivisi e di lungo periodo. "Sono certo - prosegue Reguzzoni - che questo accordo sarà fondamentale per lo sviluppo del nostro museo. L’entrata di AM oltre a essere una grande attestazione di stima rappresenta uno stimolo per proseguire nel nostro percorso. Se qualcuno me lo avesse detto nel 1993, quando abbiamo iniziato a pensare al sogno di un grande museo dell’Aeronautica, o nel 2006 quando abbiamo iniziato a disegnare il futuro delle storiche Officine Caproni, avrei detto che sarebbe stato un traguardo importante, ma irraggiungibile. Ebbene oggi sono felice perché, insieme ai volontari e ai visitatori quell’obiettivo l’abbiamo raggiunto: un passo in avanti lungo un cammino che vedrà Volandia lavorare al fianco di AM per diventare il museo civile a tema aeronautico più bello d’Europa". "Questo rinnovato impegno al fianco della Fondazione Volandia rappresenta per l’Aeronautica Militare un traguardo molto importante, che ci permette di condividere con un pubblico sempre più ampio la nostra passione per il volo, le nostre radici e le nostre capacità al servizio del Paese”, le parole del Gen B. A. Giovanni Francesco Adamo, che poi aggiunge: “In vista del Centenario della costituzione dell’AM, che celebreremo con una serie di eventi ed iniziative su tutto il territorio nazionale nel corso del 2023, l’obiettivo è quello di rafforzare le collaborazioni con amministrazioni ed istituzioni locali, sia pubbliche che private, per diffondere la storia e la cultura aeronautica. La convenzione siglata con Volandia rappresenta in questo senso una sinergia fondamentale per valorizzare, salvaguardare e tramandare il patrimonio storico dell’’Arma Azzurra".

