Emanuela 'Miss Mamma Italiana Gold Fashion'

Lo scorso fine settimana, a Parma, si è svolta la 29^ Finale Nazionale di 'Miss Mamma Italiana GOLD 2022'. La corbettese Emanuela Locatelli ha vinto la fascia di 'Miss Mamma Italiana Gold Fashion'.

Lo scorso fine settimana, a Parma, si è svolta la 29^ Finale Nazionale di 'Miss Mamma Italiana GOLD 2022'. 'Miss Mamma Italiana' è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione di esclusiva nazionale della Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Il concorso è riservato a tutte le mamme italiane ed è suddiviso in tre categorie: fascia di età 25/45 anni (le cui Fasi Finali si è svolgeranno dal 5 al 10 settembre a Bellaria - Riviera Romagnola), la fascia 'Gold', per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni e la fascia 'Evergreen', per le mamme con più di 56 anni. Il concorso, giunto quest’anno alla sua 29° edizione non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. 'Miss Mamma Italiana' sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 4 milioni di donne italiane in età fertile. Le mamme finaliste, provenienti da diverse regioni italiane, hanno sfilato prima in abito elegante, poi in costume da bagno, tutte hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative o sportive. La giuria ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di 'Miss Mamma Italiana GOLD 2022' Elena Cerchiaro, 51 anni, casalinga, di Noventa Padovana (Padova), sposata con Stefano e mamma di Tommaso e Sebastiano, di 20 e 17 anni. Ma l'appuntamento ha visto assegnare le altre fasce e tra coloro che le hanno ricevute anche Emanuela Locatelli ('Miss Mamma Italiana GOLD FASHION'), 46 anni, agente di viaggio, di Corbetta, mamma di Riccardo di 5 anni. Adesso, Elena Cerchiaro e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario 'Miss Mamma Italiana GOLD 2023', giunto quest’anno alla sua 20^ edizione. L’evento è stato presentato da Barbara Semeraro e da Barbara Petrella. Nel corso della serata, la Società Te.Ma Spettacoli, ha assegnato il Premio alla Bellezza legato alla figura della Mamma e della Donna ad Angelika Schmid, con questa motivazione: “Ad Angelika Schmid, il riconoscimento Premio alla Bellezza, per le sue doti umane e imprenditoriali profuse da oltre 30 anni nella gestione di quell'angolo di paradiso terrestre che è Villa Eden The Leading Park Retreat di Merano (Bolzano). Caratteristica che è valsa a Villa Eden numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali e l'apprezzamento incondizionato della stampa italiana ed estera”. Già da sabato 6 agosto, la Te.Ma Spettacoli, tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’edizione 2023. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di 'Miss Mamma Italiana' al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it.

