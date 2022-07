"La RAI al Portello è finalmente realtà", così ha scritto il sindaco di Milano, Beppe Sala, sul suo profilo Facebook.

"La RAI al Portello è finalmente realtà", così ha scritto il sindaco di Milano, Beppe Sala, sul suo profilo Facebook. "Da anni si parlava del trasferimento della sede regionale nei padiglioni della vecchia fiera. Nel primo semestre 2023 inizieranno i lavori e i nuovi studi saranno pronti per fine 2025, prima quindi del grande appuntamento delle Olimpiadi invernali. Sono felice che il progetto stia prendendo forma, una grande opportunità sia per la Rai che per Milano".

