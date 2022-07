'Bustofolk' al Museo del Tessile

Dal 15 settembre al 18 settembre, torna al Museo del Tessile di Busto Arsizio 'Bustofolk - XXI edizione', il festival organizzato da Gens d'Ys - Accademia Danze Irlandesi, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale.

Dal 15 settembre al 18 settembre, torna al Museo del Tessile di Busto Arsizio 'Bustofolk - XXI edizione', il festival organizzato da Gens d'Ys - Accademia Danze Irlandesi, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale, in particolare dell’assessorato a Identità e Cultura. In programma 15 appuntamenti musicali e concerti, con 20 gruppi e più di 150 artisti, esibizioni di danza, momenti culturali con conferenze e mostre, appuntamenti per bambini e una decina di stage tra arpa e danza. Il tutto all’insegna della cultura e delle sonorità celtiche. Accompagneranno questa edizione gli eventi diffusi, fuori dal Museo del Tessile, che coinvolgeranno, nella serata di sabato 17 settembre, i quartieri cittadini di Sant’Anna e Borsano. Domenica 18 una grande sfilata delle cinque bande, provenienti da Austria, Bretagna e Lombardia, accompagnate dai Gens d’Ys e altri artisti, invaderà il centro cittadino. Il percorso si chiuderà al Museo del Tessile, con un fantastico 'Busto Tattoo', un gran concerto gratuito finale, con oltre 60 musicisti in contemporanea. Un richiamo alla grande, storica, parata che si svolge, ogni anno, a Edimburgo.

