Area di via Bernocchi: riqualificazione

Manutenzione, ma anche posa di nuove attrezzature ricreative. L'area di via Bernocchi della frazione di Olcella sta per ricevere un'iniezione complessiva di potenziamento.

Manutenzione, ma anche posa di nuove attrezzature ricreative. L'area di via Bernocchi della frazione di Olcella sta per ricevere un'iniezione complessiva di potenziamento. Sul piatto, dall'Amministrazione comunale retta dal sindaco Susanna Biondi, vi è una somma di 94 mila euro. "Il progetto - come si evince dalla relazione di supporto alla delibera di giunta - prevede una serie di interventi finalizzati alla riqualificazione urbana con realizzazione di attrezzature per attività ricreative". Tra gli elementi di miglioramento figurano la creazione di un campo di calcetto-basket-pallavolo con una pavimentazione sintetica di colore azzurro, la manutenzione straordinaria dei parcheggi, la realizzazione di nuovi marciapiedi e di un passaggio pedonale rialzato su via Bernocchi, nuova piantumazioni e nuovi elementi di arredo urbano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!